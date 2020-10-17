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Более двух тысяч человек вылечились от COVID-19 за сутки в Москве

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За последние сутки в Москве 2001 пациент вылечился от коронавируса. Об этом 17 октября сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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В общей сложности за всё время пандемии в столице вылечились от коронавируса 272 227 человек.

Ранее, 16 октября, стало известно, что в Москве за последние сутки скончались 56 пациентов с COVID-19.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что окончательно победить коронавирус поможет только массовая вакцинация.

В столице на фоне ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки возобновят дезинфекцию общественных мест. Кроме того, власти города усилили контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима москвичами. Так, пассажиров без средств защиты пускать в общественный транспорт не будут.

По данным столичного дептранса, общий процент людей в масках в московском транспорте вырос до 96%. Также в ведомстве попросили не снимать средства защиты в течение всей поездки.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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