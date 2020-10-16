В Москве начались рейды по проверке масочного режима в транспорте

Столичная полиция в пятницу, 16 октября, начала рейды по проверке наличия масок и перчаток у пассажиров общественного транспорта в Москве. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Полиция Москвы начала рейды в метро, а также на другом общественном транспорте города для выявления пассажиров, которые не соблюдают перчаточно-масочный режим», — сказал собеседник агентства.

Ранее в этот день в столичном дептрансе сообщили, что общий процент людей в масках в московском транспорте вырос до 96%.

Накануне в департаменте заявили об усилении контроля за соблюдением масочно-перчаточного режима жителями города на фоне роста заболеваемости COVID-19. Пассажиров без средств защиты пускать в общественный транспорт не будут.

13 октября на московских вокзалах были оштрафованы почти 150 нарушителей масочного режима. Было составлено 147 протоколов по ст. 3.18.1 (часть 4) КоАП Москвы, которая предусматривает штраф в размере 5 тыс. рублей.

По состоянию на 16 октября, в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 1 369 313, в том числе 15 150 — за последние сутки. Вылечились 1 056 582 человека. Зафиксировано 23 723 случая летального исхода.

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