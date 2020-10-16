В Москве за сутки скончались 56 пациентов с COVID-19

За последние сутки в столице умерли 56 человек с подтвержденным коронавирусом, сообщили в пятницу, 16 октября, в столичном оперштабе.

«В Москве скончались 56 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.

Всего с начала пандемии в городе скончались 5906 пациентов с COVID-19.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в течение последних суток в городе после прохождения лечения выздоровели еще 1803 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 270 226.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что окончательно победить коронавирус поможет только массовая вакцинация.

В столице на фоне ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки возобновят дезинфекцию общественных мест. Кроме того, власти города усилили контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима москвичами. Так, пассажиров без средств защиты пускать в общественный транспорт не будут.

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