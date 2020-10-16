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В Москве еще 1803 человека вылечились от COVID-19

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В Москве еще 1803 человека вылечились от COVID-19 за прошедшие сутки. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 16 октября.

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«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1803 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 270 226», — сообщила она.

Власти Москвы призывают вылечившихся горожан сдать плазму для лечения других пациентов с COVID-19.

Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший COVID-19 и не имеющий хронических заболеваний. Также он должен иметь отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Кроме того, выздоровевшие москвичи могут стать волонтерами и помогать тем, кто лечится от COVID-19 на дому.

Ранее в Москве на фоне ситуации с распространением коронавируса был приостановлен льготный проезд для пенсионеров и учащихся, работодателей призвали перевести 30% сотрудников на удаленный режим, а школы были отправлены на двухнедельные каникулы, после которых к очному обучению вернутся только ученики 1–5-х классов. Учащиеся 6–11-х классов переведены на дистанционный режим.

С 19 октября в ночных клубах и барах Москвы начнет действовать система идентификации посетителей по QR-коду. При входе в заведение клиенты должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на номер 7377.

Новая мера позволит оповестить москвичей, если у кого-то среди отдыхавших в одно время и в одном помещении с ними впоследствии будет выявлен коронавирус.

При этом закрытие города на карантин мэр столицы Сергей Собянин ранее называл «самым последним шагом».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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