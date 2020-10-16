В Москве возобновят дезинфекцию общественных мест из-за COVID-19

В Москве возобновят дезинфекцию общественных мест из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии в пятницу, 16 октября.

«Дезинфекционной обработке подлежат фасады зданий медицинских учреждений, подстанций скорой помощи, жилых и общественных зданий, остановки наземного транспорта и другие транспортные объекты, станции водоподготовки питьевой воды и очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами», — приводит «РИА Новости» слова пресс-службы.

Также в городе проведут санитарную обработку скамеек, поручней, урн в местах массового скопления людей, надземных и подземных переходов, малых архитектурных форм, в том числе на детских и спортивных площадках.

Дезинфекции подлежат территории в местах массового скопления людей — около автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов, станций метро, остановок общественного транспорта.

В конце марта власти Москвы сообщили о начале дезинфекции общественных городских пространств для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Специалисты с помощью рекомендованных Роспотребнадзором препаратов обрабатывали проезжие части, тротуары, парковки, дворы и межквартальные проекты.

Кроме того, обрабатывали подъезды, в которых были зафиксированы случаи COVID-19 и в которых проживают люди, находящиеся на двухнедельном карантине.

Последняя, одиннадцатая одиннадцатая масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств в Москве была запланирована на 6 июня. В начале того же месяца карантинные ограничения в городе начали смягчать.

Позже, 9 октября, Собянин заявил, что число новых случаев COVID-19 в Москве вышло на уровень апреля, выросло и число тяжелых больных. По его словам, в городе не зафиксировали улучшения ситуации с распространением этой инфекции на прошедшей неделе. Градоначальник добавил, что пока в столице ничего не планируется закрывать из-за распространения коронавируса.

На фоне ситуации с распространением этого вируса в городе приостановили льготный проезд для пенсионеров и учащихся, работодателей призвали перевести 30% сотрудников на удаленный режим, а школы отправляли на двухнедельные каникулы, после которых к очному обучению вернутся только ученики 1–5 классов.

С 15 октября в столичном дептрансе заявили об усилении контроля за соблюдением масочно-перчаточного режима. Пассажиров без средств защиты не пустят в общественный транспорт.

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