Число новых случаев COVID-19 в Москве вышло на уровень апреля, также выросло число тяжелых больных, сообщил в пятницу, 9 октября, мэр столицы Сергей Собянин.

«Количество вновь выявленных больных коронавирусом вышло на уровень 4 тыс., это значения, сопоставимые с самыми большими значениями в апреле», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

По словам градоначальника, почти 83% умерших от коронавируса — старше 60 лет. Половина из них — граждане с хроническими заболеваниями, добавил мэр.

Ранее в пятницу Собянин написал в своем блоге, что власти Москвы не зафиксировали улучшения ситуации с распространением коронавируса в столице на прошедшей неделе.

В своем обращении Собянин также отметил, что теория, согласно которой коронавирус стал менее опасным, сомнительна. Кроме того, мэр заявил, что в Москве пока ничего не планируется закрывать из-за распространения коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 272 238 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 257 летальных исходов, выздоровел 1 009 421 человек.

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