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В Москве перестанут пускать в общественный транспорт без масок и перчаток

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В Москве пассажиров перестанут пускать в общественный транспорт без масок и перчаток, сообщает в четверг, 15 октября, департамент транспорта столицы со ссылкой на предписание главного санитарного врача города Елены Андреевой.

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«Контроль за масочно-перчаточным режимом в городе будет усилен — проверки станут чаще, в них будут участвовать правоохранительные органы», — сообщил дептранс в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ряд мер, указанных в предписании, департамент уже выполняет. Речь идет об усилении дезинфекции всех поверхностей, а также о проведении медосмотра водителей и машинистов перед каждым рейсом.

«Мы обязаны проводить тест на коронавирус каждые 15 дней не менее чем у 10% сотрудников мостранспорта», — напомнили в департаменте.

13 октября руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов рассказал, что за последние пять месяцев в Москве были оштрафованы за отсутствие масок и перчаток порядка 96 тыс. пассажиров общественного транспорта.

Он уточнил, что всего за день в столичном транспорте проводится более 100 рейдов на более 100 станциях метро и 3,8 тыс. средств наземного транспорта.

В этот же день член комиссии Мосгордумы по здравоохранению Сергей Савостьянов предложил передать сотрудникам полиции полномочия штрафовать за отсутствие масок, чтобы заставить граждан соблюдать масочный режим.

По данным портала стопкоронавирус.рф, на сегодняшний день в Москве выявлено 347 946 случаев коронавируса, скончались 5796 человек, выздоровели 268 423 пациента.

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