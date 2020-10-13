Около 96 тыс. пассажиров без масок оштрафовали в транспорте Москвы

Порядка 96 тыс. пассажиров общественного транспорта в Москве за последние пять месяцев были оштрафованы за отсутствие масок и перчаток. Об этом рассказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов во вторник, 13 октября.

«С 12 мая оформлено более 95,9 тыс. постановлений за отсутствие у пассажиров масок и перчаток на общую сумму более 479,5 млн рублей», — цитирует его ТАСС.

Султанов уточнил, что всего за день в столичном транспорте проводится более 100 рейдов на более 100 станций метро и 3,8 тыс. средств наземного транспорта.

Чаще всего, по словам Султанова, за отсутствие масок и перчаток штрафуют пассажиров станций метро «Комсомольская» и «Павелецкая» Кольцевой линии, «ВДНХ» и «Теплый Стан» Калужской-Рижской и «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской линий.

К 28 сентября были оштрафованы более 85 тыс. человек, пишет «Газета.ру». Таким образом, за две последние недели масочно-перчаточный режим нарушили 10 тыс. пассажиров общественного транспорта.

Султанов напомнил, что наложение сезонной простуды и коронавируса очень опасно особенно для школьников, пожилых москвичей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, — их он попросил поберечься и воздержаться от поездок по городу.

Требование о ношении масок стало обязательным с мая. За отсутствие средств индивидуальной защиты грозит штраф 5 тыс. рублей.

Ранее, 13 октября, член комиссии Мосгордумы по здравоохранению Сергей Савостьянов предложил наделить контролеров функциями контроля за масочным режимом в автобусах и трамваях.

Суточный прирост больных COVID-19 в России уже два дня подряд превышает 13,5 тыс. Это максимальные значения за весь период распространения коронавируса в стране.

По состоянию на 12 октября в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 1 312 310. Полностью вылечились 1 024 235 человек, зафиксировано 22 722 случая летального исхода. Данные на 13 октября ожидаются позднее.

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