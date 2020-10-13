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Контроль за масочным режимом предложили передать полиции
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Контроль за масочным режимом предложили передать полиции

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Чтобы заставить граждан соблюдать масочный режим, необходимо передать сотрудникам полиции полномочия штрафовать за отсутствие масок, считает член комиссии Мосгорсдумы по здравоохранению Сергей Савостьянов. При этом полицейские должны предварительно выяснить причину несоблюдения гражданином предписания городских властей.

— Избежать наказания можно будет в случае, если у человека есть справка, что он уже переболел, справка о вакцинации или справка о том, что ему воспрещается носить маску — такие случаи тоже имеются, — заявил депутат.

Также предлагается установить в общественном транспорте точки выдачи или продажи масок и перчаток. А функциями контроля за масочным режимом в автобусах и трамваях наделить контролеров, чтобы они могли штрафовать пассажиров без масок наравне с нарушителями правил проезда.

Суточный прирост больных COVID-19 в России уже два дня подряд превышает 13,5 тыс. Это максимальные значения за весь период эпидемии. Как сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, на утро 12 октября выявили 13 592 новых случая.

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