Собянин объявил о переводе части школьников Москвы на дистанционку

Ученики старших классов (с 6-го по 11-й) московских школ будут переведены на дистанционное обучение на период с 19 октября по 1 ноября. Об этом 14 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что осенние каникулы, увеличенные до двух недель, помогли сдержать рост заболеваемости COVID-19 — «за последние дни доля детей среди заболевших снизилась с 19 до 11%».

При этом «в абсолютном выражении количество заболевших по-прежнему растет», поэтому было принято решение о дистанционке, объяснил Собянин.

При этом ученики младших классов (с 1-го по 5-й) вернутся после каникул в школы, их транспортные карты разблокируют.

«Старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. На их долю приходится две трети заболевших детей. По опыту весенних месяцев мы знаем, что старшеклассники достаточно успешно адаптируются к дистанционному формату обучения. Младшим это сделать сложнее», — говорится в блоге Собянина.

Вместе с тем с 19 октября по 1 ноября не будут работать учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы. Негосударственным образовательным организациям рекомендовано принять аналогичные решения.

Для защиты учителей старшего возраста и страдающих хроническими заболеваниями в ближайшее время в отдельных классах будет введен новый формат преподавания — тьюторство. Так, вести уроки пригласят студентов и выпускников педагогических вузов, а педагоги будут контролировать процесс дистанционно.

Осенние каникулы в школах длятся с 5 по 18 октября, действие социальных карт учащихся приостановлено с 9 октября. Такие меры Собянин называл вынужденными в связи с ухудшением обстановки по коронавирусу в городе.

О намерении перевести столичных школьников на дистанционное обучение сообщил замминистра просвещения России Виктор Басюк 5 октября. По его словам, на дистанционку также отправятся учащиеся Сахалина и Ульяновской области. Развитие ситуации в дальнейшем Басюк прогнозировать не стал, отметив, что обстановка по COVID-19 в регионах отличается.

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