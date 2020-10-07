Собянин заявил об изменении ситуации с COVID-19 «не в лучшую сторону»

Ситуация с распространением коронавируса в Москве меняется не в лучшую сторону. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге в среду, 7 октября.

Градоначальник назвал вынужденными принятые ранее ограничительные меры: введение удаленного рабочего режима для 30% сотрудников компаний, приостановка действия социальных карт школьников и пенсионеров, перевод школ на двухнедельные осенние каникулы.

Кроме того, частным школам и кружкам также рекомендовано принять решение о перерыве в две недели, чтобы «не создавать проблем для родителей и детей».

Собянин отметил, что переболевшие COVID-19 граждане также должны соблюдать рекомендации врачей и введенные ограничения, ведь «пока нет данных, насколько длительным является иммунитет», и значит, переболевшие могут заразиться коронавирусом повторно.

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