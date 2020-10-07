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Московские власти оценили запасы коек для заболевших COVID-19

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В московских медучреждениях пока хватает коек для заболевших коронавирусом, но их резервы не бесконечны, заявила во вторник, 6 октября, заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«На сегодняшний день мы имеем необходимые резервы медицинских мощностей. Но давайте будем откровенны — коек всегда конечное количество, и сколько бы мы их не разворачивали, им когда-то придет конец», — сказала Ракова в интервью телеканалу «Россия 1».

Ранее 6 октября Ракова сообщила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве связан с «тотальным несоблюдением масочного режима».

В этот же день начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков сообщил, что власти города не рассматривают возвращение пропускного режима.

1 октября мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал введение удаленного рабочего режима для 30% сотрудников столичных компаний с 5 по 28 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом. На следующий день заммэра Москвы Владимир Ефимов сообщил, что власти города рекомендуют переводить на удаленку до 50% сотрудников.

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