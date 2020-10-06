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Заммэра Москвы назвала причину роста заболеваемости COVID-19 в городе

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Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве связан с «тотальным несоблюдением масочного режима», заявила 6 октября заммэра столицы Анастасия Ракова 6 октября

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«Мы вышли на те цифры, которые у нас были весной. После длительного периода весенней изоляции и летних отпусков люди вернусь в город. Но основная и, на мой взгляд, основная причина — это поведенческая причина. Несмотря на то, что у нас высокие цифры заболеваемости идет тотальное несоблюдение масочного режима, отсутствие социальной дистанции», — сказала Ракова в интервью телеканалу «Россия 1».

Она также предупредила, что коек для больных COVID-19 может не хватить из-за несоблюдения мер безопасности.

«На сегодняшний день мы имеем необходимые резервы медицинских мощностей. Но давайте будем откровенны — коек всегда конечное количество, и сколько бы мы их не разворачивали, им когда-то придет конец», — отметила Ракова.

Ранее в этот же день начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков сообщил, что власти города не рассматривают возвращение пропускного режима.

В Москве по состоянию на 6 октября с начала эпидемии зафиксировано 311 559 случаев коронавируса, в том числе 4082 новых за минувшие сутки. Скончался 5401 человек, выздоровели 255 100 пациентов.

С 9 октября действие социальных карт, обеспечивающих льготный проезд школьникам и пенсионерам в Москве, будет приостановлено: учащимся ― до 18 октября, а людям старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями, ― до 28 октября.

1 октября градоначальник Сергей Собянин анонсировал введение удаленного рабочего режима для 30% сотрудников столичных компаний с 5 по 28 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом. На следующий день Ефимов сообщил, что власти города рекомендуют переводить на удаленку до 50% сотрудников.

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