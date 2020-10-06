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В Москве приостановят действие социальных карт школьников и пенсионеров

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Действие социальных карт, обеспечивающих льготный проезд школьникам и пенсионерам в Москве, будет приостановлено. Об этом в понедельник, 6 октября, сообщает оперштаб столицы со ссылкой на указ мэра города Сергея Собянина.

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Для школьников эти ограничения будут действовать с 9 октября до окончания каникул. При этом уплаченные за проезд деньги можно будет использовать позднее.

Для граждан старше 65 лет и горожан, страдающих хроническими заболеваниями, бесплатный проезд приостановят с 9 по 28 октября.

Также, согласно документу, в ближайшее время продажу билетов в московские театры, музеи, подведомственные правительству города, полностью переведут в электронный формат. Все предприятия и организации должны предоставлять в правительство города еженедельный отчет о переводе не менее 30% сотрудников на удаленку. В противном случае им грозит штраф.

Ранее в этот же день заммэра столицы Анастасия Ракова заявила, что столица уже вышла к пиковым значениям середины весны по суточному приросту новых случаев COVID-19.

Вице-мэр призвала горожан из групп риска оставаться дома, а остальных соблюдать эпидемиологические правила безопасности, в том числе носить защитную маску, избегать мест скопления людей и ограничить социальные контакты.

Накануне заммэра Москвы Владимир Ефимов заявлял, что пропускной режим власти вводить пока не планируют, но меры могут приниматься, исходя из статистики заболеваемости и заполненности коечного фонда, пишет «Газета.ру».

29 сентября Собянин сообщил, что в столичных школах увеличат продолжительность осенних каникул с одной недели до двух. Они продлятся с 5 по 18 октября.

1 октября мэр анонсировал введение удаленного рабочего режима для 30% сотрудников столичных компаний с 5 по 28 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом. На следующий день Ефимов сообщил, что власти города рекомендуют переводить на удаленку до 50% сотрудников.

В Москве с начала эпидемии зафиксировано 311 559 случаев коронавируса, в том числе 4082 новых за минувшие сутки. Скончались 5401 человек, выздоровели 255 100 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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