Ракова заявила о приближении Москвы к значениям весны по заболеваемости COVID-19

Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что столица уже вышла к пиковым значениям середины весны по суточному приросту новых случаев COVID-19. Такое заявление она сделала во вторник, 6 октября, передает оперштаб.

«Сегодня у нас зафиксировано два негативных антирекорда. Были выявлены 4 тыс. новых заболевших коронавирусом. И что еще более печально — за прошедшие сутки мы госпитализировали более 1 тыс. людей с COVID-19 в больницы, — заявила она. — Таким образом, мы по сути уже вышли к пиковым значениям середины весны».

Вдобавок к этому Ракова уточнила, что среди зараженных в основном преобладают пациенты, переносящие заболевание в средней степени тяжести или в тяжелой форме.

Вице-мэр призвала горожан из групп риска оставаться дома, а остальных соблюдать эпидемиологические правила безопасности, в том числе носить защитную маску, избегать мест скопления людей и ограничить социальные контакты.

По данным оперштаба, в Москве за минувшие сутки было подтверждено 4082 новых случая коронавирусной инфекции. Последний раз этот показатель преодолевал порог в 4 тыс. случаев в середине мая этого года. При этом число госпитализированных горожан с подтвержденным коронавирусом за последние 24 часа составило 1049 человек.

Среди новых выявленных случаев 41,2% составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет. 12,5% подтвержденных случаев — дети. Остальная доля новых случаев COVID-19 приходится на людей старше 46 лет.

Накануне главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что московская система здравоохранения готова к новому пику заболеваемости COVID-19. При этом в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для пациентов с коронавирусом в городе откроются два резервных госпиталя в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и в ледовом дворце «Крылатское».

Также в понедельник заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что в столице отсутствует необходимость вводить пропускной режим, а также выразил надежду, что данная мера не понадобится в будущем.

1 октября Собянин сообщил о введении удаленного рабочего режима для 30% сотрудников столичных компаний с 5 по 28 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом. На следующий день Ефимов сообщил, что власти города рекомендуют переводить на удаленку до 50% сотрудников.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 237 504 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 21 663 летальных исхода, выздоровело 988 576 человек.

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