Проценко заявил о готовности Москвы к новому пику заболеваемости COVID-19

Московская система здравоохранения готова к новому пику заболеваемости COVID-19, заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в понедельник, 5 октября.

«Я уверен, мы готовы к любому пику», — сказал он в программе «Специальный гость», отрывок из которой был опубликован в Telegram-канале RTVI.

Проценко добавил, что столичная система здравоохранения слаженно отреагировала на ситуацию с коронавирусом весной и летом 2020 года. Он подчеркнул, что дефицита мест в больницах не ожидается, несмотря на рост количества инфицированных.

Ранее в этот же день заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что в столице отсутствует необходимость вводить пропускной режим, а также выразил надежду, что данная мера не понадобится в будущем.

1 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении удаленного рабочего режима для 30% сотрудников столичных компаний с 5 по 28 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом. На следующий день заммэра столицы Владимир Ефимов сообщил, что власти города рекомендуют переводить на удаленку до 50% сотрудников.

С 28 сентября по 28 октября власти столицы ввели домашний режим для горожан старше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями.

По состоянию на 5 октября в Москве зарегистрировали 3 537 заболевших коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки. С начала пандемии в городе зафиксировано 307 477 случаев коронавируса. Скончались из-за осложнений на фоне COVID-19 свыше 5,3 тыс. человек, вылечились 253 944 пациента.

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