Собянин рассказал об отсутствии улучшения ситуации с COVID-19 за прошедшую неделю

Власти Москвы не зафиксировали улучшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции в столице на прошедшей неделе, сообщил в пятницу, 9 октября, мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

«К сожалению, прошедшая неделя не принесла заметных улучшений ситуации с заболеваемостью COVID-19. Количество вновь выявленных случаев заражения стабильно превышает 3 тыс. в день. Сегодня — 3701», —написал градоначальник.

По словам Собянина, следующая неделя будет решающей.

«Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер», — говорится в посте.

В своем обращении Собянин также отметил, что теория, согласно которой коронавирус стал менее опасным, сомнительна. Кроме того, мэр заявил, что в Москве пока ничего не планируется закрывать из-за распространения коронавируса.

7 октября Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в столице меняется не в лучшую сторону.

По последним данным, в России выявлено 1 272 238 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 257 летальных исходов, выздоровел 1 009 421 человек.

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