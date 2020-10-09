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В России за сутки выявлены рекордные 12 126 новых случаев коронавируса

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В России за минувшие сутки выявлено 12 126 новых случаев коронавируса. Они подтверждены в 85 регионах страны. Такие данные в пятницу, 9 октября, приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Наибольшее количество положительных тестов на коронавирусную инфекцию сдали в Москве (3701) и Санкт-Петербурге (469).

За последние 24 часа скончался 201 человек с подтвержденным коронавирусом. Полностью выздоровели 7092 человека.

Всего с начала распространения коронавируса в России выявлено 1 272 238 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Вылечился 1 009 421 человек, зарегистрировано 22 257 случаев летального исхода.

Накануне в Кремле заявили, что статистика суточного прироста новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране является поводом для внутренней мобилизации каждого жителя страны. Власти призывают россиян соблюдать эпидемиологические меры безопасности, в том числе носить маски.

В тот же день помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов порекомендовал россиянам провести предстоящие выходные дома из-за эпидемситуации.

6 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что угроза коронавирусной инфекции в стране еще не отступила, но Россия готова к любому развитию событий. Днем ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко напомнил, что РФ может избежать второй волны распространения коронавируса, если граждане будут соблюдать все противоэпидемические меры.

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