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В Кремле призвали россиян к личной мобилизации из-за распространения COVID-19

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что статистика суточного прироста новых подтвержденных случаев COVID-19 в России является поводом для серьезно озабоченности, а также поводом для внутренней мобилизации каждого гражданина страны.

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Отвечая на вопрос журналистов о перспективах борьбы с инфекцией централизованными методами, Песков подчеркнул, что ситуация с распространением вируса в регионах лучше видна их руководителям и они сами принимают эпидемиологические решения.

« <…> ситуация на местах лучше видна именно руководителям регионов, вы знаете, что регионы продолжают реализовать свои особые полномочия в условиях эпидемии, статика действительно является поводом для серьезной озабоченности, а главное, поводом для нашей внутренней мобилизации, каждого из нас», — подчеркнул он.

Представитель российского лидера призвал россиян сделать необходимые выводы и соблюдать эпидемиологические меры безопасности, в том числе носить маски. В противном случае, по его словам, прирост новых случаев COVID-19 будет только расти.

Песков подчеркнул, что руководство страны сделало свои выводы из ситуации с пандемией в марте-апреле-мае, поэтому была осуществлена мобилизация системы здравоохранения. Это, по его словам, позволяет более уверенно действовать «на фоне растущей угрозы».

По данным оперштаба в стране за минувшие сутки было выявлено 11 493 новых случая коронавируса. При этом суточный прирост выше 11 тыс. держится уже на протяжении трех дней. Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 260 112 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период распространения инфекции скончались 22 056 человек, вылечился 1 002 329.

Ранее в этот же день главный санитарный врач России Анна Попова отметила, что новый виток роста заболеваемости нельзя назвать второй волной. По ее словам, это продолжение эпидпроцесса.

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Избежать новых ограничений поможет соблюдение уже введенных на сегодняшний день. Практика показала их эффективность, отметила она.

7 октября Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России усложняется. Заболеваемость растет в 60 из 85 регионов. Она подчеркнула, что специалисты готовились к этому. По ее словам, врачи фиксируют рост заболеваемости среди людей старше 60 лет и у них болезнь протекает в более тяжелой форме. Среди детей случаев заболевания куда меньше, вспышек в образовательных учреждениях не зарегистрировано, однако есть некоторое «напряжение» в вузах, где не соблюдали ограничения.

За день до этого глава государства Владимир Путин заявил, что угроза коронавирусной инфекции в России еще не отступила, но страна готова к любому развитию событий. Днем ранее глава Минздрава Михаил Мурашко напомнил, что РФ может избежать второй волны распространения коронавируса, если граждане будут соблюдать все противоэпидемические меры.

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