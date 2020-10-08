В Кремле призвали россиян к личной мобилизации из-за распространения COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что статистика суточного прироста новых подтвержденных случаев COVID-19 в России является поводом для серьезно озабоченности, а также поводом для внутренней мобилизации каждого гражданина страны.

Отвечая на вопрос журналистов о перспективах борьбы с инфекцией централизованными методами, Песков подчеркнул, что ситуация с распространением вируса в регионах лучше видна их руководителям и они сами принимают эпидемиологические решения.

« <…> ситуация на местах лучше видна именно руководителям регионов, вы знаете, что регионы продолжают реализовать свои особые полномочия в условиях эпидемии, статика действительно является поводом для серьезной озабоченности, а главное, поводом для нашей внутренней мобилизации, каждого из нас», — подчеркнул он.

Представитель российского лидера призвал россиян сделать необходимые выводы и соблюдать эпидемиологические меры безопасности, в том числе носить маски. В противном случае, по его словам, прирост новых случаев COVID-19 будет только расти.

Песков подчеркнул, что руководство страны сделало свои выводы из ситуации с пандемией в марте-апреле-мае, поэтому была осуществлена мобилизация системы здравоохранения. Это, по его словам, позволяет более уверенно действовать «на фоне растущей угрозы».

По данным оперштаба в стране за минувшие сутки было выявлено 11 493 новых случая коронавируса. При этом суточный прирост выше 11 тыс. держится уже на протяжении трех дней. Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 260 112 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период распространения инфекции скончались 22 056 человек, вылечился 1 002 329.

Ранее в этот же день главный санитарный врач России Анна Попова отметила, что новый виток роста заболеваемости нельзя назвать второй волной. По ее словам, это продолжение эпидпроцесса.

Избежать новых ограничений поможет соблюдение уже введенных на сегодняшний день. Практика показала их эффективность, отметила она.

7 октября Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России усложняется. Заболеваемость растет в 60 из 85 регионов. Она подчеркнула, что специалисты готовились к этому. По ее словам, врачи фиксируют рост заболеваемости среди людей старше 60 лет и у них болезнь протекает в более тяжелой форме. Среди детей случаев заболевания куда меньше, вспышек в образовательных учреждениях не зарегистрировано, однако есть некоторое «напряжение» в вузах, где не соблюдали ограничения.

За день до этого глава государства Владимир Путин заявил, что угроза коронавирусной инфекции в России еще не отступила, но страна готова к любому развитию событий. Днем ранее глава Минздрава Михаил Мурашко напомнил, что РФ может избежать второй волны распространения коронавируса, если граждане будут соблюдать все противоэпидемические меры.