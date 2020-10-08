В России за сутки выявили 11 493 новых случая коронавируса

За последние 24 часа в России выявили 11 493 новых случая COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом в четверг, 8 октября, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Наибольшее число новых подтвержденных случаев зафиксировано в Москве (3323) и Санкт-Петербурге (461).

За минувшие сутки зарегистрирован 191 летальный исход, полностью выздоровели 7054 человека.

Таким образом, всего на сегодняшний день в России выявлен 1 260 112 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период распространения инфекции скончались 22 056 человек, вылечился 1 002 329.

Накануне представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович высказала мнение, что мир должен научиться жить с коронавирусом, стараясь сохранить общества открытым, но при быстром росте заболеваемости COVID-19 необходимо вводить различные ограничения.

6 октября глава государства Владимир Путин заявил, что угроза коронавирусной инфекции в России еще не отступила, но страна готова к любому развитию событий. Днем ранее глава Минздрава Михаил Мурашко напомнил, что РФ может избежать второй волны распространения коронавируса, если граждане будут соблюдать все противоэпидемические меры.

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