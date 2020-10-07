В ВОЗ признали необходимость вводить ограничения из-за коронавируса

Мир должен научиться жить с коронавирусом, стараясь сохранить общества открытыми, но при быстром росте заболеваемости необходимо вводить различные ограничения. Такое мнение высказала в среду, 7 октября, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Ранее вирус был вытеснен в Европе за счет ограничительных мер, но не был побежден. Настало время, когда мы все должны научиться жить с этим вирусом и при этом постараться найти способ сохранить наши общества как можно более открытыми, как можно быстрее разрывать любые цепочки передачи вируса и контролировать инфекцию», — цитирует Вуйнович «РИА Новости».

Представитель ВОЗ подчеркнула, что когда число случаев заболевания стремительно растет и больницы находятся под угрозой перегрузки, самый быстрый способ добиться выравнивания ситуации — это введение ограничений различных уровней, передает RT.

Ранее в этот же день руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров сообщил, что промышленным предприятиям Москвы предложат перевести на удаленную работу сотрудников, которые не задействованы в производственном цикле, сообщает НСН.

1 октября мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал введение удаленного рабочего режима для 30% сотрудников столичных компаний с 5 по 28 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом. На следующий день начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Ефимов сообщил, что власти города рекомендуют переводить на удаленку до 50% сотрудников.

7 октября Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в столице меняется не в лучшую сторону.

Накануне глава европейского департамента ВОЗ Ханс Клюге заявил, что в Европе растет усталость от коронавирусной инфекции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Всего в мире на сегодняшний день по данным международного статистического бюро Worldometer зарегистрировано свыше 36 млн случаев инфекции, скончались 1 055 644 человек, выздоровели более 27,1 млн пациентов, сообщается на сайте aif.ru.