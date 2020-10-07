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Власти Москвы предложат ввести удаленку для незанятых в производстве

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Промышленным предприятиям Москвы предложат перевести на удаленную работу сотрудников, которые не задействованы в производственном цикле. Об этом в среду, 7 октября, сообщил журналистам руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

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«Мы придерживаемся такой точки зрения о том, что если на промышленном предприятии есть сотрудники, которые не задействованы в производственном цикле, то, конечно, мы обратимся к работодателям, чтобы перевести на удаленный режим работы таких сотрудников», — цитирует Прохорова ТАСС.

По словам руководителя департамента, производственный цикл нельзя нарушать в таких отраслях, как пищевая промышленность, так как там на производстве задействовано 90–95% сотрудников.

1 октября мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал введение удаленного рабочего режима для 30% сотрудников столичных компаний с 5 по 28 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом. На следующий день начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Ефимов сообщил, что власти города рекомендуют переводить на удаленку до 50% сотрудников.

7 октября Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в столице меняется не в лучшую сторону.

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