В ВОЗ заявили о росте усталости от коронавируса в Европе

В Европе растет усталость от коронавирусной инфекции. Об этом заявил во вторник, 6 октября, глава европейского департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, сообщает пресс-центр организации.

По его словам, граждане пошли на огромные жертвы, чтобы справиться с вирусом. Представитель ВОЗ отметил, что в нынешних обстоятельствах легко чувствовать себя апатичным, демотивированным и испытывать усталость.

Он заявил о росте утомляемости у европейцев, ссылаясь на данные опросов, которые проводились в 27 странах.

«Хотя утомляемость измеряется по-разному и уровни утомляемости различаются в зависимости от страны, сейчас, по оценкам, в некоторых случаях она достигает более 60%», — цитирует Клюге RT.

2 октября представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что человечество достаточно хорошо изучило поведение коронавируса и может бороться с последствиями его распространения без введения жестких карантинных мер.

По ее словам, длительный режим карантина негативно влияет на психику. Она призвала региональные власти в зависимости от эпидситуации избегать больших локдаунов, сообщает телеканал «Звезда».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Всего в мире на сегодняшний день по данным международного статистического бюро Worldometer зарегистрировано свыше 37,5 млн случаев инфекции, скончались 1 046 049 человек, выздоровели более 26,8 млн пациентов.