Попова заявила об усложняющейся ситуации с COVID-19 в России

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России усложняется, наблюдается рост заболеваемости в 60 регионах страны. Об этом в среду, 7 октября, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Эпидситуация в России осложняется. Мы готовились к этому. Имеем рост в 60 субъектах, в 20 ситуация стабильная, даже где-то к снижению — где соблюдаются меры», — сказала она в интервью на телеканале «Россия 1» (ВГТРК).

По ее словам, врачи фиксируют рост заболеваемости среди людей старше 60 лет, и у них болезнь протекает в более тяжелой форме. Среди детей случаев заболевания куда меньше, вспышек в образовательных учреждениях не зарегистрировано, однако есть некоторое «напряжение» в вузах, где не соблюдали ограничения.

Однако глава Роспотребнадзора уточнила, что основная категория заболевших — это люди в возрасте от 30 до 49 лет. Она напомнила, что если россияне будут пренебрегать соблюдением ограничений, властям придется вводить новые ограничительные меры.

Кроме того, Попова упомянула, что специалисты начали снова регистрировать случаи завоза коронавирусной инфекции в Россию из-за рубежа.

«Люди прилетают с отдыха, да. К сожалению, да, такие случаи есть», — ответила Попова на соответствующий вопрос.

Она указала, что регистрируются даже «семейные случаи» заболеваемости, когда вирусом инфицированы и родители, и дети, возвращающиеся с отдыха.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что угроза коронавирусной инфекции еще не отступила, но страна готова к любому развитию событий.

5 октября глава Минздрава России Михаил Мурашко напомнил, что страна может избежать второй волны коронавируса, если граждане будут соблюдать все противоэпидемические меры.

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