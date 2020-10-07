Прямой эфир
Сюжет:

Попова заявила об усложняющейся ситуации с COVID-19 в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России усложняется, наблюдается рост заболеваемости в 60 регионах страны. Об этом в среду, 7 октября, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В круге втором: регионы начинают ужесточать меры по борьбе с COVID-19
Ленинградскую область поделили на три цветовые зоны, а в Калининградской запретили банкеты и корпоративы

«Эпидситуация в России осложняется. Мы готовились к этому. Имеем рост в 60 субъектах, в 20 ситуация стабильная, даже где-то к снижению — где соблюдаются меры», — сказала она в интервью на телеканале «Россия 1» (ВГТРК).

По ее словам, врачи фиксируют рост заболеваемости среди людей старше 60 лет, и у них болезнь протекает в более тяжелой форме. Среди детей случаев заболевания куда меньше, вспышек в образовательных учреждениях не зарегистрировано, однако есть некоторое «напряжение» в вузах, где не соблюдали ограничения.

Однако глава Роспотребнадзора уточнила, что основная категория заболевших — это люди в возрасте от 30 до 49 лет. Она напомнила, что если россияне будут пренебрегать соблюдением ограничений, властям придется вводить новые ограничительные меры.

Кроме того, Попова упомянула, что специалисты начали снова регистрировать случаи завоза коронавирусной инфекции в Россию из-за рубежа.

«Люди прилетают с отдыха, да. К сожалению, да, такие случаи есть», — ответила Попова на соответствующий вопрос.

Она указала, что регистрируются даже «семейные случаи» заболеваемости, когда вирусом инфицированы и родители, и дети, возвращающиеся с отдыха.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что угроза коронавирусной инфекции еще не отступила, но страна готова к любому развитию событий.

5 октября глава Минздрава России Михаил Мурашко напомнил, что страна может избежать второй волны коронавируса, если граждане будут соблюдать все противоэпидемические меры.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020