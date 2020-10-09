Собянин усомнился в объективности теории о снижении опасности COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 9 октября, рассказал о существовании теории, согласно которой коронавирус стал менее опасным, однако усомнился в ее объективности.

«Есть такая теория, что сейчас COVID стал менее опасным и болеют сейчас более легко. На мой взгляд, это не очень объективно», ― отметил он в интервью Первому каналу.

Также градоначальник рассказал, что в российской столице увеличилось количество проводимых тестирований на наличие коронавируса, подчеркнув, что часть населения болеет бессимптомно. Однако, по его словам, доля тяжелобольных не уменьшается.

При этом мэр Москвы уточнил, что коечный фонд для пациентов с COVID-19 в настоящее время загружен в меньшей степени, чем весной, добавив, что в сутки в городе проводится около 1 тыс. госпитализаций, напомнив, что в весенний период их было по 1,7 тыс.

Ранее, 7 октября, Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в столице меняется не в лучшую сторону.

Градоначальник назвал вынужденными принятые ранее ограничительные меры: приостановка действия социальных карт школьников и пенсионеров, перевод школ на двухнедельные осенние каникулы, введение удаленного рабочего режима для 30% сотрудников компаний. Контролировать перевод на удаленку будет Объединение административно-технических инспекций города Москвы.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 272 238 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 257 летальных исходов, выздоровел 1 009 421 человек.

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