Собянин назвал способ победить коронавирус

Окончательно победить коронавирус поможет только массовая вакцинация. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин 16 октября.

«Надеюсь, что в конце октября — первых числах ноября будут первые более-менее большие партии вакцины. А в конце года мы будем получать уже партии, которые необходимы для массовой вакцинации. <…> И это будет выходом, <…> окончательной победой над пандемией», — сказал он в интервью ТАСС.

Градоначальник выразил уверенность, что столица в ближайшие недели сможет выдержать ситуацию с распространением COVID-19, но важно, чтобы она стабилизировалась. Он подчеркнул, что на данный момент в больницах «есть достаточно много резервных мощностей», а плановая медицина оказывается в полном объеме.

«Для нас важно <…> различными мерами остановить рост коронавирусной инфекции. <…> Если все эти меры сработают и мы их будем выполнять так, как мы не только предлагаем, но и предписываем, тогда у нас есть шанс стабилизировать и не трогать экономику, что для нас критически важно. Потому что второй такой удар малому бизнесу, общепиту, торговле и так далее будет очень трудно пережить», — добавил Собянин.

По его словам, принимаемые в городе меры адекватны ситуации, в противном случае придется вводить более радикальные ограничения. Цифровые системы контроля, такие как видеораспознавание лиц и приложение «Социальный мониторинг» Собянин назвал способами контроля ситуации с коронавирусом.

Главным показателем ситуации с коронавирусом мэр города назвал не число заболевших COVID-19, а число госпитализированных, тяжелобольных и пациентов на искусственной вентиляции легких.

Ранее в Москве на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции был приостановлен льготный проезд для пенсионеров и учащихся, работодателей призвали перевести 30% сотрудников на удаленный режим, а школы были отправлены на двухнедельные каникулы, после которых к очному обучению вернутся только ученики 1–5 классов.

С 19 октября в ночных клубах и барах Москвы начнет действовать система идентификации посетителей по QR-коду. При входе в заведение клиенты должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на номер 7377. Новая мера позволит оповестить москвичей, если у кого-то среди отдыхавших впоследствии будет выявлен коронавирус.

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