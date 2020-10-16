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Число пассажиров московского метро в масках выросло до 96%

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В пятницу, 16 октября, общий процент людей в масках в московском транспорте вырос до 96%, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

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«Сегодня общий процент людей в масках в городском транспорте вырос до 96%. А на некоторых станциях метро — 99%. Но также хотим напомнить о необходимости использовать не только маски, но и перчатки. <...> Через поверхности вирус передается не менее активно», — говорится в сообщении.

В столичном дептрансе поблагодарили пассажиров за сознательность, попросив не снимать средства защиты в течение всей поездки.

Накануне в департаменте сообщили об усилении контроля за соблюдением масочно-перчаточного режима в Москве на фоне роста заболеваемости COVID-19. Пассажиров без средств защиты пускать в транспорт не будут.

13 октября на московских вокзалах были оштрафованы почти 150 нарушителей масочного режима. Было составлено 147 протоколов по ст. 3.18.1 (часть 4) КоАП Москвы, которая предусматривает штраф в размере 5 тыс. рублей.

По состоянию на 16 октября, в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 1 369 313, в том числе 15 150 — за последние сутки. Вылечились 1 056 582 человека. Зафиксировано 23 723 случая летального исхода.

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