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Почти 150 нарушителей масочного режима оштрафовали на вокзалах Москвы за день

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Почти 150 нарушителей масочного режима было выявлено во вторник, 13 октября, во время рейдов среди посетителей Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов Москвы. Об этом сообщила главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Алина Бочарова.

«В ходе обследования выявлены случаи несоблюдения гражданами на территории вокзалов перчаточно-масочного режима», — цитирует ее «Интерфакс».

Бочарова уточнила, что было составлено 147 протоколов по статье 3.18.1 (часть 4) КоАП Москвы, которая предусматривает штраф в размере 5 тыс. рублей, передает RT.

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Ранее в этот же день руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов рассказал, что порядка 96 тыс. пассажиров общественного транспорта в Москве за последние пять месяцев были оштрафованы за отсутствие масок и перчаток, сообщает НСН.

Требование о ношении масок стало обязательным с мая. За отсутствие средств индивидуальной защиты грозит штраф 5 тыс. рублей.

13 октября член комиссии Мосгордумы по здравоохранению Сергей Савостьянов предложил наделить контролеров функциями контроля за масочным режимом в автобусах и трамваях.

За минувшие сутки в России выявлено 13 868 новых случаев заболевания COVID-19. Больше всего заразившихся коронавирусом за прошедшие сутки — в Москве (4 618), Санкт-Петербурге (557) и Подмосковье (420).

Также за последние 24 часа зарегистрировано 244 летальных исхода. Полностью выздоровели 7 550 человек.

Всего с начала распространения коронавируса в России выявлено 1 326 178 случаев заражения в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 966 летальных исходов, выздоровели 1 031 785 человек.

12 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россиясможет избежать полного локдауна благодаря выстроенной системе борьбы с коронавирусом. Несмотря на прирост числа заболевших COVID-19, жестких мер пока не вводится, однако жизнь и здоровье людей остаются абсолютным приоритетом для властей, добавил представитель Кремля.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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