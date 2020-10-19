Академик РАН спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 зимой

Заболеваемость COVID-19 пойдет на спад после установления зимних морозов. Об этом 19 октября заявил академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев.

«Коронавирус, как все заболевания, которые передаются воздушно-капельным путем, привязан к сезону. Начинается сезон дождей, сырости, отопление включили не сразу после похолодания. <…> Но думаю, как только ударят морозы, заболеваемость пойдет вниз. А к весне, скорее всего, будет еще один всплеск, но не такой интенсивный. К тому же, надеюсь, появится эффективная вакцина», — сказал Пальцев в интервью «Парламентской газете».

Он отметил, что в настоящее время надо обязательно следить за своим иммунитетом, не прекращать носить маски и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. По словам академика, властям в свою очередь стоит отказаться и от проведения массовых мероприятий и конференций, чтобы снизить риск распространения COVID-19.

«Сейчас уже не первый месяц пандемии, мы знаем, с чем имеем дело, понимаем, какие надо проводить меры профилактики, как выхаживать пациентов», — отметил Пальцев.

18 октября заслуженный врач России Александр Карабиненко подчеркнул, что для защиты от коронавируса в зимний период стоит позаботиться о максимальных мерах безопасности, так как поведение SARS-CoV-2 в холодное время года пока не изучено.

На прошлой неделе руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов предположил, что выход на «плато» по COVID-19, вероятно, произойдет к концу ноября, пишет «Газета.ру».

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