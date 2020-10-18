Врач назвал способы защиты от коронавируса зимой

Для защиты от коронавируса в зимний период стоит позаботиться о максимальных мерах безопасности, так как поведение SARS-CoV-2 в холодное время года пока не изучено, рассказал заслуженный врач России Александр Карабиненко.

По его словам, зимой также будет актуально ношение медицинских масок и перчаток.

«Маски предотвращают распространение тех паров и мелких брызг, которые идут от человека при разговоре, кашле и чихании. Маски надо носить в прежнем режиме, невзирая на холода. Носить маску на улице в зимнее время в какой-то мере даже полезно, поскольку маска будет способствовать согреванию воздуха», ― сказал специалист 18 октября радио Sputnik.

Также Карабиненко указали и на важность перчаток. Он напомнил, что на руках находится много вирусов и бактерий, которые проникают в организм при контакте со слизистой носа, глаз или рта.

По мнению врача, так как поведение коронавируса в холода пока слабо изучено, не исключено, что новая инфекция поведет себя, как грипп, и станет активнее. Лучшей защитой от вирусов специалист назвал вакцинацию.

17 октября сообщалось, что последовательное заболевание гриппом и коронавирусом в шесть раз увеличивает риск смерти от COVID-19. К такому выводу пришли ученые из Ливерпульского университета. Специалисты выяснили, что одновременная циркуляция в организме нескольких вирусов вызывает конкуренцию и усиливает негативные последствия для человека.