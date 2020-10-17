Обнаружена связь между высоким риском смерти от COVID-19 и перенесенным гриппом

Последовательное заболевание гриппом и коронавирусом в шесть раз увеличивает риск смерти от COVID-19. Об этом говорится в исследовании ученых из Ливерпульского университета, которое было опубликовано на сервисе bioRxiv.

Специалисты провели эксперимент, в ходе которого заразили одну группу мышей лишь коронавирусом, а другой добавили еще и грипп.

«Последовательное заражение вирусом гриппа, а затем SARS-CoV-2 показало явные клинические симптомы, которые были гораздо хуже, чем если бы болезни протекали отдельно. Даже при условии, что зараженным гриппом мышам вводился коронавирус с уменьшенной репликацией, у них наблюдалась усиленная воспалительная реакция. Это основная причина тяжелой формы COVID-19 у людей», ― говорится в исследовании.

Кроме того, во второй экспериментальной группе наблюдалась смертность, которая была в шесть раз выше, чем в первой группе.

Также ученые подчеркнули, что одновременная циркуляция в организме нескольких патогенов вызывает их конкуренцию, что впоследствии усиливает негативный эффект для человека.

Ранее в этот день специалисты из Дании и Канады пришли к выводу, что риску заразиться коронавирусом наименее подвержены люди с первой группой крови (AB0). Также они отметили, что группа крови влияет и на тяжесть течения болезни.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 17 октября, на планете зарегистрировано свыше 39,6 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 1,1 млн человек, вылечились 29,7 млн.