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Названа более устойчивая к коронавирусу группа крови

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Риску заразиться коронавирусом наименее подвержены люди с первой группой крови (AB0), говорится в исследованиях, опубликованных 14 октября на портале MedicalXpress.

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Ученые из Дании и Канады пришли к выводу, что группа крови также влияет на тяжесть течения COVID-19.

Так, в ходе первого исследования тесты на коронавирус взяли у 473 тыс. человек. Среди сдавших положительный тест оказалось меньше всего пациентов с группой крови 0 (первая группа) и больше с A (вторая), B (третья) и AB (четвертая). Среди людей со второй, третьей и четвертой группами риск заражения оказался одинаковым.

В другом исследование анализировали данные о 95 пациентов из Канады с тяжелым течением COVID-19. Оказалось, что людям со второй и четвертой группами крови чаще требовала искусственная вентиляция легких, а также диализ из-за почечной недостаточности. Ученые полагают, что у таких людей выше риск тяжелого поражения органов при коронавирусе. Кроме того, все пациенты, помимо людей в первой группой крови, чаще попадали в реанимацию.

В августе зарубежные ученые, проанализировав заболеваемость в разных странах на начальных стадиях, пришли к выводу, что люди с отрицательным резус-фактором чаще заражаются COVID-19 и тяжелее переносят болезнь. В мире процент людей с отрицательным резус-фактором составляет около 8%.

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