Спасти и сохранить: власти пообещали не вводить новый карантин

Власти не намерены вводить тотальные и жесткие ограничительные меры, несмотря на рост числа заболевших коронавирусом. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), которая прошла 21 октября . В деловых и политических кругах приветствуют такое решение. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что новый локдаун лишь вызовет дополнительные экономические потери и станет серьезным препятствием для преодоления проблемы повышенной безработицы в РФ. Кроме того, строгие ограничения могут негативно сказаться на психологическом состоянии населения, которое и так устало от затянувшейся борьбы с инфекцией. Между тем в предпринимательском сообществе призывают коллег строго соблюдать обязательства в области эпидемиологической безопасности, чтобы наверняка избежать ситуации, с которой страна столкнулась весной. Впрочем, ответственный подход требуется от всех жителей страны.

Слаженные меры

Встреча прошла в традиционном для нынешнего времени формате: Владимир Путин из подмосковной резиденции Ново-Огарево связался с членами правления РСПП по видеосвязи. В сегодняшних условиях, когда COVID-19 продолжает наносить урон не только здоровью граждан, но и экономике страны, диалог президента с представителями системообразующих компаний имеет особое значение.

Российский лидер подчеркнул, что процессы восстановления мировой экономики еще крайне неустойчивы. И она может столкнуться с новыми острыми проблемами, так как эпидемиологическая обстановка весьма сложная . В Чехии, Испании, Нидерландах, Франции и других государствах оперативно вводятся дополнительные ограничительные меры, которые должны остановить рост заболеваемости. Обстановка в России также вызывает серьезную обеспокоенность, учитывая тот факт, что в стране за последние сутки из-за COVID-19 умерло рекордное число граждан (317). Кроме того, уже несколько дней подряд прирост новых заболевших переходит отметку в 15 тыс.

Спасти и сохранить1 Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами правления РСПП, 21 октября 2020 года Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

По словам президента, сейчас крайне важны слаженные и совместные действия государства, бизнеса, общественных организаций и всех граждан. Требуется понимание общей ответственности за то, как страна пройдет этот сложный и напряженный этап . При этом глава государства подчеркнул, что в центре внимания всегда должна быть защита жизни и здоровья граждан.

— И конечно, сейчас, когда деловые связи и ритм работы предприятий проходят испытания на прочность, особенно важно обеспечить занятость, доходы наших граждан, защитить благополучие российских семей и их уверенность в будущем , — заявил президент, добавив, что нельзя забывать и о наращивании капитальных вложений, которые определяют будущее компаний и их позиции на рынке.

Свободный бизнес

Одной из главных тем встречи стало обсуждение возможности повторного введения ограничений, которые все жители России почувствовали в полной мере весной этого года. Предприниматели обратились к президенту с просьбой не прибегать к карантинным шагам, которые бы вынудили некоторые предприятия остановить свою деятельность. Собеседник «Известий» в РСПП подтвердил: в организации считают, что преждевременно вводить новые карантинные меры. По словам источника, в принципе с этим согласно и руководство страны.

— Несмотря на то, что число заболевающих растет, качество их лечения повышается. Все понимают, что нужно соблюдать гигиену и выполнять требования санитарно-эпидемиологических служб, — сказал собеседник.

Владимир Путин на встрече заверил участников, что власти не планируют вводить жесткие и тотальные ограничительные меры. По его словам, рост смертности от COVID-19 связан, в том числе с более тщательной фиксацией причин смерти. Сейчас российская система здравоохранения намного лучше готова к вспышкам заболеваемости, чем в марте, согласен председатель «Деловой России» Алексей Репик. Однако важно, чтобы бизнес не расслаблялся и выполнял свои обязательства в области соблюдения всех возможных мер предосторожности . Если предприниматели продолжат обслуживать клиентов без средств индивидуальной защиты, не будут переводить своих сотрудников на удаленный формат работы, перестанут выявлять заболевших и проводить своевременное тестирование, то, к сожалению, мы неизбежно придем к закручиванию гаек в части карантинного режима.

Спасти и сохранить3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Меры, которые сейчас предложены, справедливы и достаточны. Если бы их все соблюдали, то можно было бы уверенно сказать, что нам никакое закрытие не грозит, — заявил он «Известиям».

Очевидно, что чем строже локдаун, тем больше экономические потери, констатировал кандидат экономических наук, доцент кафедры макроэкономической политики и стратегического управления экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Олег Буклемишев.

— Есть разные условия плотности населения и работы бизнеса. В такой большой и разнообразной стране, как Россия, невозможно ввести единый режим. Везде требуются консультации между бизнесом, властями, представителями граждан для определения оптимального режима с минимальными ограничениями, — заявил «Известиям» эксперт.

Он напомнил, что в одном из последних докладов МВФ сообщается: наиболее жесткие меры были в развивающихся странах. Между тем люди в развитых государствах сами ограничивали себя гораздо больше.

— Нам надо переходить от психологии развивающейся страны к моделям, которые приняты в развитых государствах. Люди сами себе определяют формат ограничений, а навязывание мер бизнесу государством минимально, — подытожил эксперт.

Более того, установление жестких ограничений тоже может ударить по жизни и здоровью граждан, считает член правления РСПП, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, нужно понимать, что реальных ограничений не всегда удается достичь, но психологическое состояние общества может быть подорвано.

— Исходя из этого, серьезные ограничения вводить не следует. Тем более, что врачи уже научились лечить, а государство и бизнес-структуры — реагировать. Бизнес должен видеть все риски и помочь государству их купировать. Государство тоже должно аккуратно относиться к своим контролирующим функциям . Бизнес и так напряжен надзорными мероприятиями, кроме тех, которые крайне необходимы для безопасности, — отметил он в беседе с «Известиями». — Центробанк очень грамотно поступил, когда обратился к кредитным организациям, чтобы они шли навстречу заемщикам. Кому-то продлевали кредитные каникулы, реструктурировали долги. Такая мягкая форма регулирования была бы правильной.

Спасти и сохранить2 Фото: ТАСС/Артем Геодакян

На встрече президента с РСПП также обсуждалась проблема безработицы. Владимир Путин напомнил, что перед кабмином стоит задача вернуть показатели по рынку труда на докризисный уровень. К концу 2021-го правительство должно добиться снижения уровня безработицы до 4,7%. Сейчас он превышает 6% экономически активного населения.

— Число безработных в России близится к 5 млн человек. И здесь мы должны в первую очередь подумать о том, как поддержать малый и средний бизнес — именно он с трудом выжил в первую волну и не успел оклематься за лето . Согласно Росстату, у нас в стране примерно 71-72 млн рабочего населения, при этом около 40 млн из них — это сотрудники малых предприятий, ИП и самозанятые. В условиях кризиса — многие тянутся сокращать расходы на фонд оплаты труда и штатное расписание. Новый строгий локдаун только усугубит ситуацию и приведет к еще более динамичному росту безработицы, — сказал «Известиям» депутат Госдумы Виктор Зубарев.

Не обошлось мероприятие и без обсуждения вакцин от коронавируса. Владимир Путин заявил, что надо разворачивать вакцинацию по всей стране. Также он считает, что ежегодный оборот российского препарата на мировом рынке может достичь $100 млрд . На этом фоне президент призвал деловые круги, которое занимается этим видом деятельности, активнее включаться в работу и обеспечить необходимое количество производимой российской вакцины. При этом глава РФ напомнил, что в скором времени в стране появится уже третий по счету препарат после «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Шампанское и вода

Владимир Путин в среду также связался с режиссером Никитой Михалковым, чтобы лично поздравить его с 75-летием . Несмотря на то, что поговорить президенту с именинником удалось только по видеосвязи, собеседники даже на расстоянии смогли отметить это событие глотком шампанского в прямом эфире. В этот же день глава государства подписал указ о присвоении Никите Михалкову звания Героя Труда.

Спасти и сохранить4 Во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным, 21 октября 2020 года Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Уже ближе к вечеру президент обсудил с вице-премьером Маратом Хуснуллиным вопросы водоснабжения Севастополя и Республики Крым . В соответствии с поручением Владимира Путин правительство разработало и утвердило комплексный план. Он рассчитан на реализацию 14 мероприятий с 2020 по 2024 год с общим объемом финансирования 48 млрд рублей. В план, в частности, входят разработка новых месторождений подземных вод, а также строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения, сообщил вице-премьер.

— Также мы рассматриваем опреснение воды и рассматриваем, конечно же, приведение в порядок и капитальный ремонт существующих объектов инфраструктуры , — добавил он.

План был разработан с учетом прогнозов Росгидромета. Согласно его данным, в IV квартале этого года сохраняется сложная ситуация, вызванная маловодьем. Водность рек будет варьироваться в основном от 10% до 60% от норм. Такой ситуации не было в последние несколько десятков лет, подытожил Марат Хуснуллин.