Путин обозначил правительству задачу в сфере занятости населения

Президент России Владимир Путин в среду, 21 октября, на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что перед правительством страны стоит задача вернуть показатели рынка труда к докризисным показателям. Российский лидер выразил надежду, что эта цель будет достигнута.

«Рынок труда должен вернуться к докризисному... такая задача перед правительством стоит, и надеюсь, что она будет решена», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее глава государства в ходе этой же встречи отметил важность обеспечения занятости и доходов россиян в условиях пандемии, а также подчеркнул, что на протяжении сложного этапа борьбы с инфекцией крайне важны совместные действия государства, бизнеса, общественных организаций и граждан.

Также в среду министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что в России на протяжении шести месяцев статистика фиксировала рост безработицы, сейчас же наметилась обратная тенденция. Так, по его словам, численность зарегистрированных в службах занятости постепенно снижается — их уже 3,584 млн человек. По сравнению с пиковым периодом численность зарегистрированных в службах занятости безработных граждан сократилась более чем на 100 тыс. человек.

Глава ведомства подчеркнул, что на поддержку безработных граждан в общей сложности было направлено более 180 млрд рублей.

Накануне замминистра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова сообщала о снижении регистрируемой безработицы в России.

19 октября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство дополнительно выделит 35 млрд рублей на поддержку безработных. Он уточнил, что соответствующее распоряжение уже подписано.

В конце сентября Путин выразил уверенность, что с проблемой роста безработицы удастся справиться в 2021 году. Глава государства отметил, что безработица не должна превышать 4,7% среди экономически активного населения.