Щедрое продолжение: повышенные выплаты безработным попросили сохранить

В России стоит сохранить повышенные размеры пособий по безработице от 4,5 тыс. до 12,4 тыс. рублей на 2021 год, считают в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Такая позиция изложена в письме организации в Российскую трехстороннюю комиссию (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. С документом ознакомились «Известия». В Минтруде готовы рассмотреть идею. Ее реализация будет стоить бюджету больше 100 млрд рублей, говорят эксперты. Повышенные пособия позволят безработным обеспечивать свой быт, но не будут достаточно стимулировать к поиску нового места, опасаются специалисты.

Дальше — больше

Предложения о пособиях по безработице сформулированы в отзыве ФНПР на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Оценку этому документу дает в том числе РТК, где ФНПР представляет профсоюзную сторону. «Известия» направили запрос в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой, курирующей работу комиссии.

В письме от 28 сентября ФНПР указывает, что ситуация на рынке труда продолжает ухудшаться, хотя введенные из-за пандемии ограничения сняты, а правительство дополнительно поддерживало безработных. Большинство временных мер прекратят свое действие в октябре, но в ФНПР считают, что их реализацию стоило бы продлить до восстановления докризисных показателей. При этом часть способов поддержки безработных стоит сохранить бессрочно, полагают в организации.

В частности, требуется сохранить максимальное пособие потерявшим заработок, в том числе индивидуальным предпринимателям и самозанятым, указано в письме. Сегодня это 12,1 тыс. рублей. Кроме того, пособие стоит увеличить, по крайней мере, до величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2020 года (12,4 тыс. рублей), предложили профсоюзы. При этом минимальный размер выплат безработным стоит сохранить на уровне 4,5 тыс. рублей, как это было в мае–августе, считают в ФНПР.

Также профсоюзы вновь предложили сохранить доплаты потерявшим заработок родителям детей младше 18 лет, которые были отменены с октября. Ранее в ФНПР также выступали с идеей увеличить их сумму с 3 тыс. рублей до прожиточного минимума ребенка — порядка 10 тыс. рублей, писали «Известия».

Размеры пособий на 2021 год в еще обсуждаются, сообщили газете в пресс-службе Минтруда. Ведомство пока только разрабатывает проекта постановления правительства России о размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2021 год, уточнили там. Все предложения, в том числе поступившие от ФНПР, будут тщательно изучены, заверили в ведомстве.

«Известия» также направили запрос в Минфин.

Справка «Известий» Минимальная сумма пособия по безработице до пандемии составляла 1,5 тыс. рублей, максимальная — 8 тыс. рублей. В мае выплаты увеличили до 4,5 тыс. и 12,1 тыс. рублей соответственно. С сентября минимум вернули на докризисный уровень, а максимум пока оставили высоким. С апреля по август всем безработным назначали самое высокое возможное пособие независимо от зарплаты до увольнения. Максимум платили с апреля по август. С сентября пособия снова считают с учетом среднего заработка. С мая по сентябрь также повышали выплаты для бывших ИП. Если регистрация была прекращена после 1 марта, им на три месяца назначали максимальную сумму, то есть 12,1 тыс. рублей. С октября это условие уже не работает — можно получить только 1,5 тыс. рублей.

Плохой стимул

В 2020 году на поддержание безработных бюджет уже потратил 109,4 млрд рублей, до конца года будет выделено еще 35,3 млрд рублей, напомнила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Продление выплаты увеличенных пособий на весь 2021 год потребует больших средств, и в проекте бюджета столь большие суммы не предусмотрены, указала она.

Проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов подразумевает, что на подпрограмму «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» будет выделен 131 млрд рублей — вдвое больше, чем планировалось ранее. Изменение связано с увеличением расходов на социальные выплаты безработным на 67,9 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета, с которой ознакомились «Известия».

В идее повышения пособий есть как плюсы, так и минусы, указал председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков. Плюсом можно считать то, что увеличенные выплаты не мотивирует людей, потерявших работу, к труду за низкие доходы. Поэтому работодатели, которые платили рабочим 80–120 рублей в час, уже сегодня стали массово повышать тарифы на 15–30%. Основной минус повышения пособий — в росте «бесполезной» нагрузки на бюджет: выплаты зачастую назначают людям, работающим в теневом секторе, отметил Сергей Песков. В целом инициатива профсоюзов правильная, пособие по безработице нужно повышать, считает он. Но это стоит делать через систему социального страхования, а выплаты должны быть пропорциональны заработку на последнем месте, полагает эксперт.

Позиция профсоюзов понятна, поскольку низкое пособие по безработице не может финансово поддержать гражданина, отметила профессор Академии труда и социальных отношений Наталья Локтюхина. Перспектива жить на нынешние выплаты стимулирует человека держаться даже за низкооплачиваемую работу и не позволяет долго находиться в поиске нового места, указала она.

Однако у повышения пособия за счет федерального бюджета есть масса рисков, считает эксперт. Во-первых, уже сейчас безработные предпочитают пособие активным программам, в частности профобучению по направлению службы занятости. Ведь тот, кто идет учиться, теряет пособие и получает меньшие суммы в форме стипендии, рассказала Наталья Локтюхина.

Во-вторых, повышенные пособия по безработице в период разгара пандемии были оправданы с социальной точки зрения, но полностью потеряли экономический смысл. Он состоит в связи с предыдущим заработком, а также ограниченным сроком выплат, чтобы мотивировать человека искать новое рабочее место, полагает специалист.

Решение проблемы пособий по безработице лежит скорее не в механическом повышении его размеров, а в переходе к страхованию от безработицы, которое действует в большинстве развитых стран мира, предложила Наталья Локтюхина.

Число зарегистрированных на бирже труда россиян к середине октября выросло до 3,6 млн человек, заявлял ранее глава Минтруда Антон Котяков. Пик роста безработицы в России в 2020 году пришелся на сентябрь, уточнял он.