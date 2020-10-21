Прямой эфир

Минтруд направил на поддержку безработных россиян более 180 млрд рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России статистика фиксировала рост безработицы на протяжении шести месяцев, сейчас наметилась обратная тенденция. Об этом в среду, 21 октября, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Щедрое продолжение: повышенные выплаты безработным попросили сохранить
Воплощение идеи профсоюзов в жизнь в 2021 году может стоить бюджету больше 100 млрд рублей

«На протяжении шести месяцев статистика фиксировала рост безработицы. На поддержку безработных граждан в общей сложности было направлено более 180 млрд рублей», — сказал Котяков на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, передает «РИА Новости».

Министр добавил, что численность зарегистрированных в службах занятости постепенно снижается — их уже 3,584 млн человек. По сравнению с пиковым периодом численность зарегистрированных в службах занятости безработных граждан сократилась более чем на 100 тыс. человек, добавил Котяков.

По словам Котякова, также с начала осени в России на работу приняли почти на 600 тыс. больше россиян, чем уволили.

Накануне замминистра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова сообщала о снижении регистрируемой безработицы в России.

19 октября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство дополнительно выделит 35 млрд рублей на поддержку безработных. Он уточнил, что соответствующее распоряжение уже подписано.

16 октября Министерство труда и соцзащиты России спрогнозировало снижение числа безработных граждан до 3 млн человек к концу 2020 года.

В конце сентября президент России Владимир Путин выразил уверенность, что с проблемой роста безработицы удастся справиться в 2021 году. Глава государства отметил, что безработица не должна превышать 4,7% среди экономически активного населения.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020