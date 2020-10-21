Минтруд направил на поддержку безработных россиян более 180 млрд рублей

В России статистика фиксировала рост безработицы на протяжении шести месяцев, сейчас наметилась обратная тенденция. Об этом в среду, 21 октября, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«На протяжении шести месяцев статистика фиксировала рост безработицы. На поддержку безработных граждан в общей сложности было направлено более 180 млрд рублей», — сказал Котяков на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, передает «РИА Новости».

Министр добавил, что численность зарегистрированных в службах занятости постепенно снижается — их уже 3,584 млн человек. По сравнению с пиковым периодом численность зарегистрированных в службах занятости безработных граждан сократилась более чем на 100 тыс. человек, добавил Котяков.

По словам Котякова, также с начала осени в России на работу приняли почти на 600 тыс. больше россиян, чем уволили.

Накануне замминистра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова сообщала о снижении регистрируемой безработицы в России.

19 октября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство дополнительно выделит 35 млрд рублей на поддержку безработных. Он уточнил, что соответствующее распоряжение уже подписано.

16 октября Министерство труда и соцзащиты России спрогнозировало снижение числа безработных граждан до 3 млн человек к концу 2020 года.

В конце сентября президент России Владимир Путин выразил уверенность, что с проблемой роста безработицы удастся справиться в 2021 году. Глава государства отметил, что безработица не должна превышать 4,7% среди экономически активного населения.