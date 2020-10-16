Минтруд спрогнозировал снижение числа безработных к концу 2020 года

Министерство труда и соцзащиты России ожидает снижения числа безработных граждан к концу 2020 года. Об этом говорится в подготовленном ведомством проекте распоряжения правительства РФ в пятницу, 16 октября, сообщает ТАСС.

Значительного скачка показателя не ожидается, отметили в Минтруде.

При этом, по итогам текущего года, число безработных сократится до 3 млн человек, добавляет «Газета.ру».

«Среднемесячная численность безработных граждан в октябре составит 3,4 млн человек, в ноябре — 3,2 млн человек, а в декабре 2020 года — 3 млн человек», — уточнили в министерстве.

12 октября министр труда Антон Котяков заявил, что в России почти 20 млн человек находятся за чертой бедности, это порядка 13,5% населения.

24 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с безработицей в РФ лучше по сравнению с другими странами, но даже рост на 1,7% является тревожным сигналом.