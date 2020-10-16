Прямой эфир

Минтруд спрогнозировал снижение числа безработных к концу 2020 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство труда и соцзащиты России ожидает снижения числа безработных граждан к концу 2020 года. Об этом говорится в подготовленном ведомством проекте распоряжения правительства РФ в пятницу, 16 октября, сообщает ТАСС.

Щедрое продолжение: повышенные выплаты безработным попросили сохранить
Воплощение идеи профсоюзов в жизнь в 2021 году может стоить бюджету больше 100 млрд рублей

Значительного скачка показателя не ожидается, отметили в Минтруде.

При этом, по итогам текущего года, число безработных сократится до 3 млн человек, добавляет «Газета.ру».

«Среднемесячная численность безработных граждан в октябре составит 3,4 млн человек, в ноябре — 3,2 млн человек, а в декабре 2020 года — 3 млн человек», — уточнили в министерстве.

12 октября министр труда Антон Котяков заявил, что в России почти 20 млн человек находятся за чертой бедности, это порядка 13,5% населения.

24 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с безработицей в РФ лучше по сравнению с другими странами, но даже рост на 1,7% является тревожным сигналом.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020