Минтруд назвал число оказавшихся за чертой бедности россиян

Почти 20 млн человек в России находятся за чертой бедности, это порядка 13,5% населения. Об этом в понедельник, 12 октября, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании фракции «Единая Россия».

«На сегодняшний день у нас порядка 13,5% бедного населения, это почти 20 млн человек», — сказал он.

Помимо этого министр сообщил о росте безработицы. По его словам, максимальное число безработных было зарегистрировано в сентябре.

«В августе численность составляла 3,6 млн человек, в сентябре — 3,7 млн. По состоянию на 9 октября в центрах занятости (зарегистрировано) 3,6 млн человек», — заявил Котяков.

8 июля текущего года премьер-министр России Михаил Мишустин выражал опасение, что достижения в сфере сокращения бедности населения последних десятилетий оказались под угрозой из-за пандемии коронавируса.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, в свою очередь, выступая в марте в Совете Федерации, отметил, что в связи со складывающейся экономической ситуацией, скорее всего, уровень бедности в 2020 году повысится.