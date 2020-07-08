Мишустин выразил опасение по ситуации с уровнем бедности из-за пандемии

Достижения в сфере сокращения бедности населения последних десятилетий оказались под угрозой из-за пандемии коронавируса, заявил в среду, 8 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления на Дне мировых лидеров в рамках глобального саммита Международной организации труда (МОТ).

«Серьезные негативные последствия [пандемии] испытывает на себе сфера труда. Под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения», — сказал глава российского правительства.

По его мнению, вызовы коронавируса требуют «совместного убедительного ответа», который позволит восстановить рабочие места, гарантировать населению социальную защиту и определить вектор развития рынка труда.

В конце июня Россия доложила Организации Объединенных Наций, что в стране удалось добиться ликвидации крайней нищеты. Авторы доклада также отметили, что проводимая в России эффективная политика по борьбе с бедностью предусматривает снижение к 2024 году национального уровня бедности по меньшей мере в два раза.

При этом в феврале министр труда и социальной защиты России Антон Котяков назвал бедность одной из главных проблем в стране. В качестве решения проблемы министр предложил работать над повышением уровня доходов конкретных граждан.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, в свою очередь, выступая в марте в Совете Федерации, отметил, что в связи со складывающейся экономической ситуацией, скорее всего, уровень бедности в 2020 году повысится.