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Правительство России выделит еще 35 млрд рублей на поддержку безработных

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Правительство выделит еще 35 млрд рублей на поддержку безработных граждан. Об этом заявил 19 октября премьер-министр России Михаил Мишустин.

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«Дополнительно правительство выделяет еще более 35 млрд рублей. Они пойдут на поддержку безработных во всех регионах», — сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Он уточнил, что соответствующее распоряжение уже подписано.

Кроме того, он отметил, что ситуация с распространением коронавируса в России на текущий момент остается непростой.

«Сейчас особенно важно максимально снизить риск заражения, тем более для людей, которые страдают хроническими заболеваниями и особенно уязвимы перед инфекциями», — подчеркнул Мишустин.

На прошлой неделе Министерство труда и соцзащиты России спрогнозировало снижение числа безработных граждан до 3 млн человек к концу 2020 года.

Федерация независимых профсоюзов России 14 октября предложила сохранить повышенные размеры пособий по безработице на следующий год.

В конце сентября президент России Владимир Путин выразил уверенность, что с проблемой роста безработицы удастся справиться в 2021 году. Глава государства отметил, что безработица не должна превышать 4,7% среди экономически активного населения, пишет «Газета.ру».

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