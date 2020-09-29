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Путин выразил уверенность в сокращении роста безработицы в 2021 году

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Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что с проблемой роста безработицы удастся справиться в 2021 году. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства 29 сентября.

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Путин отметил, что количество безработных в стране возросло на 1,7%.

«Я уверен, что в следующем году с этим справимся, это принесет свои результаты <...> Надо напряженно работать по каждому сегменту программы по занятости», — подчеркнул он.

Ранее, 24 сентября, Путин заявил, что ситуация с безработицей в России лучше по сравнению с другими странами, но даже рост на 1,7% является тревожным сигналом.

23 сентября во время выступления в Совете Федерации Путин сообщил, что уровень безработицы в России превышает 6% от экономически активного населения. Он подчеркнул, что людям необходимо помочь вернуться к нормальному труду, чтобы они могли обеспечивать свои семьи.

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