Прямой эфир

Профсоюзы предложили продлить выплаты повышенных пособий по безработице

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила сохранить повышенные размеры пособий по безработице на следующий год. С отзывом ФНПР на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 14 октября ознакомились «Известия».

Квартальный вычет: 4,6 млн россиян урезали зарплату из-за COVID
В период карантина их заставили выйти в неоплачиваемый отпуск, объявили простой и сократили рабочие часы

В своем письме от 28 сентября объединение указывает, что ситуация на рынке труда продолжает ухудшаться, хотя введенные из-за пандемии ограничения сняты. В связи с этим в ФНПР считают целесообразным продлить реализацию поддерживающих мер до восстановления докризисных показателей, а некоторые оставить на бессрочной основе.

В частности, профсоюзы настаивают на сохранении максимального пособия потерявшим заработок в размере 12,1 тыс. рублей. Кроме того, в ФНПР предложили увеличить пособие до величины прожиточного минимума трудоспособного населения (за II квартал 2020 года — до 12,4 тыс. рублей). При этом минимальный размер выплат безработным предполагается оставить на уровне 4,5 тыс. рублей, как это было в мае–августе.

Тем не менее реализация подобных инициатив потребует больших затрат, а в проекте бюджета столь большие суммы не предусмотрены.

«Проект федерального бюджета на 2021-й и плановый период 2022–2023 годов подразумевает, что на подпрограмму «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» будет выделен 131 млрд рублей — вдвое больше, чем планировалось ранее. Изменение связано с увеличением расходов на социальные выплаты безработным на 67,9 млрд рублей», — говорится в пояснительной записке к проекту бюджета, с которой ознакомились «Известия».

Председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков одобрил инициативу ФНПР и отметил, что ее реализация приведет к повышению оплаты труда. Работодатели, которые платили рабочим 80–120 рублей в час, уже сегодня стали массово повышать тарифы на 15–30%.

Однако профессор Академии труда и социальных отношений Наталья Локтюхина указала, что повышение пособий влечет за собой определенные риски. Перспектива жить на нынешние выплаты стимулирует человека держаться даже за низкооплачиваемую работу и не позволяет долго находиться в поиске нового места, указала эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 15 октября.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020