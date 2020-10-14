Профсоюзы предложили продлить выплаты повышенных пособий по безработице

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила сохранить повышенные размеры пособий по безработице на следующий год. С отзывом ФНПР на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 14 октября ознакомились «Известия».

В своем письме от 28 сентября объединение указывает, что ситуация на рынке труда продолжает ухудшаться, хотя введенные из-за пандемии ограничения сняты. В связи с этим в ФНПР считают целесообразным продлить реализацию поддерживающих мер до восстановления докризисных показателей, а некоторые оставить на бессрочной основе.

В частности, профсоюзы настаивают на сохранении максимального пособия потерявшим заработок в размере 12,1 тыс. рублей. Кроме того, в ФНПР предложили увеличить пособие до величины прожиточного минимума трудоспособного населения (за II квартал 2020 года — до 12,4 тыс. рублей). При этом минимальный размер выплат безработным предполагается оставить на уровне 4,5 тыс. рублей, как это было в мае–августе.

Тем не менее реализация подобных инициатив потребует больших затрат, а в проекте бюджета столь большие суммы не предусмотрены.

«Проект федерального бюджета на 2021-й и плановый период 2022–2023 годов подразумевает, что на подпрограмму «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» будет выделен 131 млрд рублей — вдвое больше, чем планировалось ранее. Изменение связано с увеличением расходов на социальные выплаты безработным на 67,9 млрд рублей», — говорится в пояснительной записке к проекту бюджета, с которой ознакомились «Известия».

Председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков одобрил инициативу ФНПР и отметил, что ее реализация приведет к повышению оплаты труда. Работодатели, которые платили рабочим 80–120 рублей в час, уже сегодня стали массово повышать тарифы на 15–30%.

Однако профессор Академии труда и социальных отношений Наталья Локтюхина указала, что повышение пособий влечет за собой определенные риски. Перспектива жить на нынешние выплаты стимулирует человека держаться даже за низкооплачиваемую работу и не позволяет долго находиться в поиске нового места, указала эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 15 октября.