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Минтруд заявил о снижении безработицы в России

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Минтруд зафиксировал снижение регистрируемой безработицы в России. Об этом во вторник, 20 октября, заявила замминистра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова.

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«Мы сейчас уже наблюдаем спад цифр как по регистрируемой безработице, так и ожидаем, что за сентябрь у нас снизится та безработица, которая фиксируется в рамках Международной организации труда», ― сказала она в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Мухтиярова отметила, что существует определенная структурная диспропорция в рамках рынка труда, однако в целом в России наблюдается уменьшение числа безработных граждан.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство дополнительно выделит 35 млрд рублей на поддержку безработных. Он уточнил, что соответствующее распоряжение уже подписано.

16 октября Министерство труда и соцзащиты России спрогнозировало снижение числа безработных граждан до 3 млн человек к концу 2020 года.

Федерация независимых профсоюзов России 14 октября предложила сохранить повышенные размеры пособий по безработице на следующий год.

В конце сентября президент России Владимир Путин выразил уверенность, что с проблемой роста безработицы удастся справиться в 2021 году. Глава государства отметил, что безработица не должна превышать 4,7% среди экономически активного населения.

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