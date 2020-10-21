Путин отметил важность обеспечения занятости россиян в пандемию

Президент России Владимир Путин отметил важность обеспечения занятости и доходов россиян в условиях пандемии. Об этом он сообщил в среду, 21 октября, на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Сейчас, когда деловые связи, ритм работы предприятий проходят испытание на прочность, особенно важно обеспечить занятость, доходы наших граждан, защитить благополучие российских семей и их уверенность в будущем», — сказал российский лидер.

Президент подчеркнул, что на протяжении сложного этапа борьбы с коронавирусом крайне важны совместные действия государства, бизнеса, общественных организаций и граждан.

«В центре внимания, хочу подчеркнуть, защита жизни и здоровья людей. Это ключевой посыл, из-за которого выстраивается работа в период эпидемии», — отметил Путин.

Путин напомнил, что в России уже наработан опыт поддержки крупнейших предприятий, ключевых отраслей экономики и эти механизмы поддержки бизнеса и трудовых коллективов власти запускали весной «в прямом диалоге» с предпринимателями и ведущими деловыми объединениями, в том числе и с РСПП.

Ранее 21 октября Минтруд направил на поддержку безработных россиян более 180 млрд рублей. По словам министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, численность зарегистрированных в службах занятости постепенно снижается и по сравнению с пиковым периодом численность зарегистрированных в службах занятости безработных граждан сократилась более чем на 100 тыс. человек.

В конце сентября президент России Владимир Путин выразил уверенность, что с проблемой роста безработицы удастся справиться в 2021 году. Глава государства отметил, что безработица не должна превышать 4,7% среди экономически активного населения.