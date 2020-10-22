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В России за сутки выявили 15 971 случай COVID-19

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За минувшие сутки в России зафиксировали 15 971 новый случай заболевания COVID-19. Об этом в четверг, 22 октября, сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением коронавируса.

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За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 11 428 человек, подтверждено 290 летальных случаев

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 463 306 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 25 242 летальных исхода, выздоровели 1 107 988 человек.

В России и мире на протяжении последних недель фиксируют рост заболеваемости COVID-19. 19 октября в Роспотребнадзоре сообщили, что Россия, вероятно, приближается к пику по числу новых заболевших COVID-19 в сутки.

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Отмечалось, что на обстановку могут оказать негативное влияние несоблюдение рекомендованных профилактических мер, в том числе масочного режима, социального дистанцирования и гигиены рук, а также переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в осенне-зимний сезон, которые на время могут снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и к коронавирусу.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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