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Одолеть себя: коронавирус связали с развитием аутоимунных заболеваний

У части переболевших диагностируют системную красную волчанку, васкулиты и рассеянный склероз
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Одолеть себя: коронавирус связали с развитием аутоимунных заболеваний
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2020-10-20 10:36:20
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После заражения коронавирусом у некоторых пациентов развиваются такие состояния, как системная красная волчанка, аутоиммунная тромбоцитопения, синдром Гийена-Барре, васкулиты и даже рассеянный склероз. Об этом говорится в статье ученого из Колумбии, где подробно рассматривается доступная сегодня информация об аутоимунных заболеваниях, которые вызывает COVID-19. Возможно, сбои в работе защитной системы организма вызваны изначальной генетической предрасположенностью некоторых людей к ним, говорят российские специалисты. Однако сам механизм развития таких патологий при коронавирусе стоит изучить более детально.

Сам себе враг

Статью о развитии аутоиммунштета у переболевших коронавирусом написал исследователь Карлос Каньяс (Carlos А. Сañas) из отделения ревматологии колумбийской больницы Фонда Валле дель Лили (Fundación Valle del Lili). В отличие от иммунитета, который защищает организм от вторжения патогенов, аутоиммунитет уничтожает нормальные клетки органов и тканей. Это вызывает заболевания, при которых защита организма работает против него самого. Например, при волчанке у человека появляются антитела, которые уничтожают его собственные соединительные ткани, при рассеянном склерозе — нервные клетки.

Одолеть себя
врач
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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После заражения SARS-CoV-2 у некоторых пациентов развивались такие состояния, как системная красная волчанка, аутоиммунная гемолитическая анемия (преждевременное разрушение здоровых клеток крови аутоантителами), тромбоцитопения (снижение количества тромбоцитов), синдром Гийена-Барре (проявляется вялостью мышц, нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами), указано в статье. Также у пациентов диагностировали васкулиты (иммунологическое воспаление сосудов) и рассеянный склероз.

«Некоторые симптомы, связанные с системными аутоиммунными заболеваниями, могут появляться во время инфекции и сохраняться после ее купирования», — сказано в статье. Речь идет в том числе о повышенной усталости, боли в суставах, мышечных болях.

Развитие аутоиммунных состояний после инфекции COVID-19 может быть связано с двумя факторами, приходит к выводу ученый. Это подавление иммунитета и генетическая предрасположенность к аутоиммунным состояниям.

Чужой среди своих

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В научной литературе появляется информация об аутоимунных последствиях коронавирусной болезни. Но пока речь идет о единичных случаях, рассказал «Известиям» директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ (вуза — участника проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Альберт Ризванов.

— Согласно статье, в основе аутоимунных нарушений лежит генетическая предрасположенность некоторых людей к такого рода сбоям, когда иммунитет начинает атаковать собственный организм. При COVID-19 происходит подавление иммунной системы, что, возможно, провоцирует развитие аутоиммунных процессов. Кроме того, некоторые патогены могут запускать аутоиммунитет, из-за того что фрагменты их белков отчасти похожи на белки человека, и иммунитет начинает путаться между «своим» и «чужим», — пояснил Альберт Ризванов. — Однако науке до сих пор неизвестен четкий генетический механизм возникновения таких патологий. Поэтому требуются дополнительные исследования в этой области.

Одолеть себя
анализ крови
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Коронавирус может вызывать аутоиммунные явления, связанные с состоянием иммунодефицита компонентов как врожденного, так и приобретенного иммунитета, следует из статьи колумбийского ученого, обратил внимание и.о. заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов. А сами подобные явления могут наблюдаться в клинической практике там, где угнетение защитной системы организма возникает в результате запуска аутоиммунных или аутовоспалительных процессов. Это касается, в частности, послеродового периода, отмены химиотерапии при раке, отмены глюкокортикоидов, отмены или начала лечения ВИЧ-инфекции и других состояний.

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Продолжать исследования

Любые вирусы могут вызывать у части больных аутоимунные нарушения, сообщил «Известиям» профессор Сеченовского университета, директор Клиники ревматологии, нефрологии и профпатологии имени Е.М. Тареева Сергей Моисеев. К примеру, гепатит С часто сопровождается такими нарушениями в работе организма.

— И для коронавирусной инфекции тоже есть такая вероятность, — отметил профессор. — Тяжелое течение пневмонии у ряда пациентов зачастую объясняется тем, что в какой-то момент могут быть задействованы именно аутоимунные механизмы. Поэтому таких пациентов лечат, используя препараты, подавляющие активность иммунитета. Если говорить о каких-либо конкретных заболеваниях, то описанные случаи пока единичны. Единственное исключение — это синдром Кавасаки (острое многосистемное воспалительное заболевании кровеносных сосудов, при котором также поднимается температура, воспаляются слизистые оболочки рта и горла, отекают лимфатические узлы, на коже появляется красноватая сыпь. — «Известия»), который хорошо описан у детей и недавно был зафиксирован у взрослых.

Одолеть себя
ИВЛ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Пока рано утверждать, что именно коронавирус служит причиной развития таких заболеваний, как системная красная волчанка и ревматоидный артрит, подчеркнул Сергей Моисеев. В описанных учеными случаях развитие этих состояний могло просто совпасть с COVID-19.

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