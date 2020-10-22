«В 10–15% случаев у тяжело переболевших COVID антитела пропадают»

Человек с функциональным иммунодефицитом может наравне со всеми пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом в интервью «Известиям» на полях XVII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи (именно там была разработана вакцина от коронавируса «Спутник V») Александр Гинцбург. Ученый рассказал, почему медикаменты не могут стать альтернативой вакцине, а также как можно переболеть и остаться без антител.

Участвуя в сессиях форума, Александр Гинцбург заявил, что к декабрю производство вакцины «Спутник V» может достигнуть 5–6 млн доз в месяц. По его словам, такого количества будет достаточно, чтобы в течение года провакцинировать 70% россиян. 21 октября суточный прирост в РФ составил более 15 тыс. Давать прогнозы «Известиям» о том, когда мы выйдем на плато, Александр Гинцбург отказался.

— Некоторые специалисты говорят о том, что если человек переболел коронавирусом в легкой форме, у него могут не выработаться антитела. Можете ли вы это подтвердить? Если да, как это объясняется?

— Действительно, фиксируются случаи, когда человек переболел COVID-19, но у него не появляются антитела. Если болезнь прошла в легкой форме, то инфекция может вовсе не дойти до состояния образования антител, потому что это не понадобилось организму и всё закончилось на уровне фагоцитоза (процесс поглощения чужеродных частиц клетками. — «Известия»). При таком сценарии вирус «сжигается» до воды и CO2 внутри клеток.

— Иногда у пациентов, которые тяжело перенесли болезнь, тесты тоже не показывают наличие антител. Вероятнее всего, это ошибка?

— В 10–15% случаев даже у тяжело переболевших COVID по непонятным причинам образуются антитела к интерферону (ряд белков со сходными свойствами, которые выделяются клетками организма в ответ на вторжение вируса. — «Известия»), которые необходимы в том числе для полноценной работы иммунной системы, клеток памяти и выработки антител. В этом случае блокируется дальнейшее развитие иммунной реакции, как следствие, клеток памяти, поэтому антитела очень быстро пропадают.

— В аптеках сейчас есть лекарства от коронавируса. Можно ли рассматривать их как альтернативу вакцинации, которая пока всё же недоступна для массового потребителя?

— Лекарства никогда не станут альтернативой вакцин, потому что медикаменты лишь профилактируют и работают на разных стадиях инфекционного процесса, соответственно, могут исключительно дополнять друг друга. Однако стоит отметить, что на уровне лекарств от COVID-19 ситуация может принципиально измениться, когда будут получены моноклональные антитела в виде лекарственного препарата против этого вируса.

— А как быть с пациентами с COVID-19, у которых наблюдается иммунодефицит? Для них вакцина бесполезна?

— Иммунодефицит бывает разных видов. Если у человека СПИД — это одно. Однако если у человека наблюдается функциональный иммунодефицит, ничего страшного нет, и он может спокойно пройти вакцинацию.