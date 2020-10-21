Гинцбург заявил об управляемости ситуации с COVID-19 при массовой вакцинации

Ситуация с коронавирусом в России станет управляемой при помощи массовой вакцинации. Об этом в среду, 21 октября, заявил директор Центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Надеемся, что в течение 10–12 месяцев, у нас в стране во всяком случае, мы сделаем эту инфекцию вакцинноуправляемой», ― сказал он в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее в этот день Гинцбург заявил, что производство вакцины от коронавируса «Спутник V» к декабрю должно составить порядка 5–6 млн доз в месяц. Согласно его прогнозам, такой объем выпуска препарата позволит за 10–12 месяцев произвести вакцинацию 70% населения страны.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат под названием «Спутник V» был разработан специалистами Центра им. Н.Ф. Гамалеи. Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлен 1 447 335 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 952 летальных исхода, выздоровел 1 096 560 человек.

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