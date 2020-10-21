В России за сутки выявили 15 700 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировано 15 700 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом в среду, 21 октября, сообщили в оперативном штабе по контролю за коронавирусом.

«За последние сутки в России выявлено 15 700 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 317 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 952 человека», — говорится в сообщении.

Больше всего новых пациентов зарегистрировали в Москве (4389), Санкт-Петербурге (684) и Московской области (466).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 447 335 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 952 летальных исхода, выздоровел 1 096 560 человек.

Ранее в этот же день Роспотребнадзор предупредил, что защита организма от инфекций, в том числе от коронавируса, может временно понизиться из-за переохлаждения, связанного с резкими перепадами температуры, пишет «Газета.ру».

Накануне директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что антитела к коронавирусу при вакцинации хуже вырабатываются у пожилых, пьющих, людей в стрессе и у принимающих противовоспалительные препараты.

Заведующий кафедрой медицинской информатики и статистики Сеченовского университета Андрей Герасимов 20 октября отметил, что для выработки коллективного иммунитета к коронавирусу необходимо провакцинировать 52% населения с учетом групп риска.

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