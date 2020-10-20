Ученый заявил о выработке коллективного иммунитета к COVID-19 при вакцинации 52% людей

Для выработки коллективного иммунитета к коронавирусу необходимо провакцинировать 52% населения с учетом групп риска. Об этом во вторник, 20 октября, заявил заведующий кафедрой медицинской информатики и статистики Сеченовского университета Андрей Герасимов.

«Если вакцинировать пропорционально риску инфицирования, в зависимости от возраста, то минимальная доля провакцинированных должна составить 52%. В этом смысле тактика на вакцинирование, в первую очередь медицинских работников, а также других групп, включая, например, преподавателей, которые имеют большое количество контактов, то она разумна абсолютно», ― сказал он на интернет-конференции «Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы».

При этом Герасимов отметил, что при случайной выборке необходимо провакцинировать минимум 64% населения. Также ученый добавил, что ограничения по вакцинации людей старшего возраста снизят ее эффективность.

Ранее в этот день генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев сообщил, что массовую вакцинацию российским препаратом от коронавируса «Спутник V» планируется начать в конце ноября.

1 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса. Препарат был разработан специалистами Центра им. Н.Ф. Гамалеи и получил название «Спутник V». Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 415 316 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 366 летальных исходов, выздоровело 1 075 904 человека.

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